États-Unis: vives critiques après une vaste opération anti-clandestins

L'exécutif américain a salué jeudi la baisse des interpellations de migrants arrivant illégalement depuis le Mexique, au lendemain d'une vaste opération anti-clandestins de la police migratoire qui a séparé des familles et suscité de vives critiques.

Le nombre de personnes arrêtées aux États-Unis après avoir illégalement franchi la frontière avec le Mexique a baissé de 21 % en juillet par rapport à juin, après avoir déjà reculé de 28 % le mois précédent, a annoncé le ministère américain de la Sécurité intérieure.

Un recul que le ministère attribue « en grande partie » à l'accord signé en juin entre les États-Unis et le Mexique pour lutter contre l'immigration illégale, ainsi qu'à « la collaboration internationale » avec le Guatemala, le Salvador et le Honduras, d'où viennent la plupart des migrants, « pour démanteler et entraver les organisations étrangères de passeurs ».