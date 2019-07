Les élues démocrates répliquent aux propos xénophobes de Trump

En 2011, Donald Trump a commencé à gagner des appuis au sein du Parti républicain en faisant sienne la théorie des « birthers ». Sur toutes les tribunes, il a insinué que Barack Obama n'était pas éligible à la présidence en raison de sa naissance au Kenya.

La stratégie a contraint le 44e président à se livrer à l'exercice humiliant de publier son extrait de naissance.

Lors de sa première campagne présidentielle, le promoteur immobilier a remplacé la théorie des « birthers » par une attaque en règle contre les Mexicains. D'entrée, il les a accusés d'envoyer aux États-Unis des trafiquants de drogue, des criminels et des violeurs.

La stratégie a contribué à son élection en novembre 2016, contre toute attente.

À 15 mois et demi de l'élection de 2020, Donald Trump semble avoir trouvé de nouvelles cibles. Il s'agit de quatre femmes de couleur qui ont été élues en novembre 2018 à la Chambre des représentants. Quatre femmes progressistes, dont trois sont nées aux États-Unis et auxquelles le président des États-Unis a lancé sur Twitter dimanche un message jugé raciste et xénophobe : retournez dans votre pays d'origine au lieu de critiquer « la plus grande et la plus puissante nation de la Terre ».

Donald Trump est revenu à la charge hier, accusant les quatre élues de vouer « une haine viscérale » aux États-Unis. Il a également évoqué la « haine qu'elles ont pour Israël et l'amour qu'elles ont pour des ennemis comme Al-Qaïda ».

« Si vous n'êtes pas heureuses ici, vous pouvez partir ! », a-t-il également dit lors d'une intervention dans les jardins de la Maison-Blanche.

Il reste à voir s'il aura autant de succès avec cette stratégie qu'il en a eu avec celles de 2011 et de 2015. Robert Shapiro, politologue à l'Université Columbia, a émis des doutes sur le sujet dans un courriel à La Presse.

« La stratégie politique de Trump, si vous voulez utiliser ce terme, comporte deux tactiques politiques : l'une consiste à dominer les nouvelles et à détourner l'attention des questions liées à la détention [des migrants] à la frontière ; l'autre, qui est reliée à la première, est de maintenir l'attention et l'appui de sa base politique. Son attaque outrageante contre les quatre femmes avait pour but de faire d'une pierre deux coups.