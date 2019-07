Trump et l'Amérique félicitent leur «Team USA»

Démocrates et républicains se sont retrouvés, pour un rare moment, unis dans un concert d'éloges déversés sur leur «Team USA», après cette victoire.

Une parade pourrait être organisée mercredi à Manhattan, selon le Washington Post, ou dans la semaine, selon d'autres médias.

«Félicitations à l'équipe féminine américaine de soccer pour leur victoire en Coupe du monde», a tweeté Donald Trump, près de deux heures après le coup de sifflet final.

«Beau match enthousiasmant. L'Amérique est fière de vous toutes!», a-t-il poursuivi.

Son épousé Melania et son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, l'avaient largement devancé pour les féliciter, également sur Twitter.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait été parmi les premières à se réjouir, tout en rappelant, d'un même tweet, la différence salariale avec les joueurs de l'équipe masculine. Elles «nous ont montré leur grandeur - maintenant montrez leur l'argent. #fairpay».

Une «équipe incroyable qui se pousse toujours - ainsi que nous tous - à être encore meilleure», a tweeté l'ex-président démocrate Barack Obama, son épouse Michelle déclarant, sur le même réseau social: «Vous nous inspirez tous!»

«Les immenses attentes qui pesaient sur elles, les critiques incessantes... elles y ont fait face sans avoir l'air de s'en préoccuper. Elles ont refusé de céder sur les questions qui étaient importantes pour elles, que ce soit les politiques et le comportement du président américain, le sexisme pas si subtil envers les athlètes féminines ou l'indifférence rageante de la FIFA envers la compétition féminine», a écrit Nancy Armour.

Les Néerlandaises comme les Américaines «ont montré leurs qualités pendant ces quatre semaines, traversant le tournoi sans sourciller», a souligné le Washington Post.

«Depuis des décennies, l'équipe et ses stars ont mené le combat pour développer le soccer féminin, et pour s'assurer que plus de moyens - dont plus d'argent - soient versés» à ses athlètes, a rappelé le New York Times.

Dans le quotidien USA Today, une éditorialiste a salué un exploit qui n'est pas qu'«historique» ni limité à ce que les «Américaines ont accompli sur le terrain».

