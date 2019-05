Chelsea Manning devant la justice, déterminée à ne pas coopérer

«Que l'on me place en détention ou pas, je ne vais pas participer à ce grand jury», a-t-elle déclaré à la presse avant d'entrer dans un tribunal fédéral d'Alexandria, en banlieue de Washington.

«Ils veulent me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu», a-t-elle ajouté, en dénonçant une procédure uniquement destinée, selon elle, à la renvoyer derrière les barreaux.

Une incarcération longue «pourrait avoir un impact sur ma santé», a ajouté cette icône des personnes transgenres, née Bradley Manning et devenue femme lors de son premier séjour en prison.

L'ancienne militaire a déjà passé sept ans en détention pour avoir transmis à WikiLeaks en 2010 plus de 750 000 documents diplomatiques et militaires, dont la publication avait plongé les États-Unis dans l'embarras.

Elle avait été renvoyée en prison le 8 mars pour «outrage à la justice» après avoir refusé de témoigner devant un grand jury constitué pour enquêter sur Julian Assange.

Outil-clé de la justice américaine, les grands jurys sont mis en place dans les affaires pénales les plus sérieuses et sont chargés d'enquêter dans la plus grande confidentialité avant de procéder à une inculpation.

Chelsea Manning a été libérée il y a une semaine pour une raison technique : le grand jury qui souhaitait l'entendre arrivait à son terme. Mais un nouveau collectif de citoyens tirés au sort vient d'être constitué pour poursuivre l'enquête et l'a convoquée à nouveau jeudi.

Ses avocats ont déposé une motion pour faire annuler cette convocation et Chelsea Manning espère échapper à une nouvelle incarcération.

«Nous avons un dossier très solide, nous avons plus d'informations sur le grand jury que la dernière fois», a-t-elle assuré.