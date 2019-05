Californie: l'incendie meurtrier de novembre déclenché par des lignes électriques

L'incendie qui a détruit en novembre dernier la petite ville de Paradise, dans le nord de la Californie, faisant 85 morts et ravageant plus de 60 000 hectares de végétation, a été causé par des lignes électriques appartenant au fournisseur d'énergie PG & E, selon les conclusions de l'enquête menée par les pompiers.

Pacific Gas and Electric Company (PG & E), basée à San Francisco, avait déjà reconnu que ses installations étaient probablement à l'origine de cette catastrophe, baptisée Camp Fire, qui s'était déclenchée à l'aube du 8 novembre 2018.

« Après une enquête très méticuleuse et poussée », le département des forêts et de lutte contre les incendies (CalFire) « a déterminé que le Camp Fire a été provoqué par des lignes électriques appartenant et dépendant de la Pacific Gas and Electric Company (PG & E) », écrivent les pompiers dans un communiqué publié mercredi.

Selon les enquêteurs de CalFire, la végétation très sèche et un vent fort ont notamment contribué à la propagation « extrêmement rapide » de ce feu, qui a rejoint un peu plus loin un autre point d'incendie, là encore provoqué par des lignes de PG & E.

« Le Camp Fire est l'incendie le plus meurtrier et le plus destructeur de l'histoire de la Californie », assurent les pompiers, rappelant qu'il a réduit en cendres plus de 18 800 bâtiments.