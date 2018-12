Yémen: le Sénat demande la fin du soutien militaire à Riyad

Cette résolution ne pourra pas être débattue à la Chambre des représentants avant janvier, et sera de toutes façons bloquée par un veto de Donald Trump, qui entretient de bonnes relations avec l'allié stratégique saoudien. Mais son approbation au Sénat (56-41) a une forte portée symbolique et témoigne de la colère des sénateurs, républicains comme démocrates, face à Riyad, provoquée par ce conflit meurtrier et par le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Plus de détails à venir.