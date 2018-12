Trump nomme William Barr procureur général

Diplômé de l'université de Columbia, William Barr a travaillé pour la CIA, pour des tribunaux de la capitale fédérale et des cabinets de droit privé avant de se mettre au service du président H. W. Bush, décédé vendredi dernier.

Quelques mois plus tard, il regrettait toutefois que des membres de l'équipe Mueller aient fait des dons à des candidats démocrates.

M. Mueller, un ancien chef du FBI devenu bête noire du président, est chargé d'établir s'il y a eu ou non collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016.

« Il est respecté par les républicains et par les démocrates », a assuré le président.

« Depuis le début, je l'avais placé en tête de liste », s'est justifié M. Trump. M. Barr remplacera Jeff Sessions, que le président a limogé le mois dernier, faisant craindre une reprise en main de la très sensible enquête russe.

Mme Nauert, propulsée l'an dernier porte-parole de la diplomatie américaine alors qu'elle n'avait aucune expérience politique préalable, est une femme « très talentueuse » et « très intelligente », a déclaré M. Trump depuis la Maison-Blanche.

« Je pense qu'elle sera respectée par tout le monde », a ajouté le président des États-Unis.

Diplômée en journalisme de l'université de Columbia, cette femme de 48 ans a fait ses armes à la télévision sur la chaîne ABC et surtout à Fox News.

Si sa nomination est confirmée par le Sénat, elle va donc retrouver New York, où siège l'ONU et où elle continuait de faire la navette depuis Washington pour rejoindre son mari et ses deux enfants.

Figure centrale de l'équipe Trump, Nikki Haley avait annoncé sa démission début octobre, à la surprise générale.

Cette fille d'immigrés indiens, à qui l'on prête régulièrement des vues sur la Maison-Blanche, avait alors assuré qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle de 2020 et qu'elle soutiendrait Donald Trump.