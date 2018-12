Trump diffuse des chiffres trompeurs sur le coût de l'immigration clandestine

Alors qu'il tente de faire pression sur les démocrates pour qu'ils financent le mur à la frontière avec le Mexique promis depuis longtemps, M. Trump affirme que le pays perd 250 milliards par an à cause de l'immigration clandestine. Mardi, on ignorait toujours comment le président en était arrivé à ce montant, qui est nettement plus élevé que les évaluations précédentes.

Un regard sur la déclaration de M. Trump :

DONALD TRUMP, mardi sur Twitter : « Quelqu'un pourrait-il expliquer aux démocrates (nous avons besoin de leurs votes) que notre pays perd 250 milliards par an en immigration illégale, sans compter le trafic de drogue épouvantable. La sécurité à la frontière, y compris un mur, est de 25 milliards. Cela se paie tout seul en deux mois. Faites-le ! »

LES FAITS : Les chiffres de M. Trump laissent perplexes même ceux sympathiques à la position du président.

« Je ne sais pas où le président a obtenu ses chiffres », a déclaré Dave Ray, porte-parole du groupe à but non lucratif FAIR, ou Fédération pour la réforme de l'immigration américaine, qui prône des seuils d'immigration moins élevés.

Ni la Maison-Blanche ni le département de la Sécurité intérieure des États-Unis n'a répondu à des questions concernant l'origine de l'estimation de 250 milliards.

La Heritage Foundation, par exemple, a estimé en 2013 que les ménages dirigés par des immigrants vivant aux États-Unis illégalement imposaient un fardeau fiscal net d'environ 54,5 milliards par an.

Et même le président Trump se contredit. Au cours de sa campagne de 2016, il a affirmé que l'immigration illégale coûtait au pays plus de 113 milliards par an, soit moins de la moitié du nombre qu'il a évoqué sur Twitter mardi.

Cette estimation semble basée sur un article de FAIR, concernant un rapport actualisé en 2017 selon lequel les contribuables « dépenseraient environ 134,9 milliards pour couvrir les coûts engendrés par la présence de plus de 12,5 millions d'étrangers en situation irrégulière et d'environ 4,2 millions d'enfants citoyens de parents illégaux » aux niveaux fédéral, des États et local, avec « un fardeau fiscal d'environ 8075 $ par membre d'une famille en situation irrégulière et un total de 115 894 597 664 $. »

Le chiffre de 116 milliards comprenait des services tels que les soins de santé et l'éducation, ainsi que des dépenses pour des agences telles que l'autorité de l'immigration et des douanes, et soustrayait les 19 milliards que les personnes en situation irrégulière paieraient en impôts selon le groupe. Mais cela incluait aussi les coûts associés aux enfants de ces immigrants, même quand ils étaient citoyens américains. L'estimation a été critiquée pour ses généralisations et des failles méthodologiques importantes.

Michelle Mittelstadt, du Migration Policy Institute, une organisation non partisane, a fait valoir que les chiffres de groupes de diverses allégeances sont notoirement erronés, car « ils ne regardent qu'un côté de la médaille ».

« Effectuer une analyse rigoureuse qui prend pleinement en compte les coûts et les contributions économiques pour obtenir un impact fiscal net est assez compliqué, car il est beaucoup plus facile d'évaluer les coûts, en particulier les soins médicaux et l'éducation, sans déduire l'intégralité de l'activité économique générée par les immigrants non autorisés », a-t-elle affirmé, soulignant « leurs rôles non seulement en tant que travailleurs et contribuables, mais également en tant que consommateurs ».

Le Pew Research Center estime qu'il y avait 11,3 millions d'immigrants en situation irrégulière aux États-Unis en 2016.