PHOTO RAMON ESPINOSA, ASSOCIATED PRESS

(Nations unies) Le système de santé est « au bord de l’effondrement » en Haïti, pays étranglé par la violences des gangs, a alerté mercredi l’UNICEF alors que le déploiement très attendu d’une mission internationale de sécurité semble proche.

Agence France-Presse

« Le système de santé d’Haïti est au bord de l’effondrement. La combinaison de la violence, des déplacements de masse, d’épidémies dangereuses et de l’augmentation de la malnutrition a fait plier le système de santé, mais l’étranglement de la chaîne d’approvisionnement pourrait le briser », a mis en garde dans un communiqué le patron du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) dans le pays, Bruno Maes.

Six des dix hôpitaux du pays sont « à peine opérationnels » et l’escalade de la violence dans la capitale Port-au-Prince continue de priver « des millions d’enfants » de matériel médical et de médicaments, explique l’agence onusienne.

Alors que l’aéroport international de Port-au-Prince vient seulement de rouvrir après deux mois et demi de fermeture, tous les hôpitaux du pays font face à des difficultés d’approvisionnement.

« Des conteneurs remplis de marchandises essentielles ont été pillés, tout comme de nombreux entrepôts et pharmacies », poursuit l’UNICEF, qui précise que des centaines de conteneurs d’aide humanitaire (notamment du matériel médical) sont bloqués à Port-au-Prince, paralysée par la violence.

Le déplacement de dizaines de milliers de personnes ayant fui les violences des gangs pour rejoindre notamment le sud du pays accentue la pression sur le système de santé dans ces zones, souligne aussi le communiqué, qui note qu’environ 40 % du personnel médical a quitté le pays en raison de l’insécurité.

Quelque 4,4 millions d’habitants ont besoin d’assistance alimentaire, dont 1,6 million font face à des niveaux d’insécurité alimentaire aigus. Et depuis la résurgence du choléra en octobre 2022, Haïti a enregistré 82 000 cas suspects.

« L’arrivée de la saison des pluies risquent d’aggraver la situation », met en garde l’UNICEF.

Fin février, des gangs ont lancé des attaques coordonnées contre des sites stratégiques à Port-au-Prince, disant vouloir renverser le premier ministre contesté Ariel Henry. Ce dernier a annoncé sa démission le 11 mars et un conseil présidentiel de transition a officiellement été investi en avril.

Le Kenya doit déployer sous peu des policiers en Haïti, dans le cadre d’une mission multinationale soutenue par l’ONU, afin d’aider le pays à lutter contre l’insécurité.

Un premier contingent pourrait être déployé cette semaine, coïncidant avec une visite d’État du président kényan William Ruto à Washington.