(Saint-Domingue) Le chef d’État dominicain sortant Luis Abinader, qui a fait campagne autour de son bilan économique et sa politique de fermeté vis-à-vis de l’immigration en provenance d’Haïti, a été réélu dès le premier tour de la présidentielle pour un nouveau mandat de quatre ans.

Barbara AGELVIS Agence France-Presse

« Le peuple s’est exprimé clairement […] J’accepte la confiance que j’ai reçue et l’obligation de ne pas décevoir. Je ne vous décevrai pas », a-t-il lancé à ses partisans.

« Je suis et je serai le président de tous les Dominicains et Dominicaines », a insisté M. Abinader qui était le grand favori des sondages. Il avait fait de la lutte contre l’immigration haïtienne, souvent associée à la criminalité, un des chevaux de bataille de sa présidence.

Haïti, avec lequel la République dominicaine, bien plus prospère, partage l’île d’Hispaniola, s’enfonce dans une crise sas précédent aggravée par la violence des gangs.

PHOTO HENRY ROMERO, REUTERS Luis Abinader

Les résultats complets ne sont pas connus mais selon les recensements partiels du Conseil national électoral (JCE, Junta central électoral) à 23 h 30 locale (23 h 30 heure de l’Est) avec 25,52 % de suffrages comptabilisés, M. Abinader a recueilli 58,87 % des voix contre 27,25 % à l’ancien président Leonel Fernandez.

Abel Martinez arrive troisième avec 10,60 % des voix, les six autres candidats étant loin derrière.

« Ce soir, j’ai téléphoné au président Luis Abinader pour saluer sa victoire électorale et lui souhaiter beaucoup de succès dans son administration », a écrit M. Fernandez sur X.

« Zéro Haïtien »

Au siège de campagne du président, quelque 200 militants et partisans de M. Abinader ont crié leur joie, tapé dans leurs mains, convaincus de la victoire. « Quatre ans de plus, quatre ans de plus », ont-ils scandé, a constaté un journaliste de l’AFP.

« Heureuse. Contente ! Nous les avons balayés, on va vers le haut. Cela signifie que le pays poursuit le changement, que nous allons de l’avant », s’est félicitée Joney Dotel, 38 ans, psychologue, au Quartier général de campagne de M. Abinader.

La formation politique de M. Abinader, le Parti révolutionnaire moderne (PRM) qui avait déjà remporté 120 des 150 municipalités en février, devrait aussi obtenir la majorité des sièges des 190 députés et 32 sénateurs en jeu.

PHOTO RICARDO HERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Leonel Fernandez, candidat défait à la présidentielle

À surveiller notamment, le vote de la diaspora, majoritairement installée aux États-Unis. Elle représente 11 % des votants et ses transferts de fonds vers la mère patrie ont pesé pour 9,1 % du PIB en 2022, selon la Banque mondiale.

L’opposition a dénoncé dimanche « l’achat massif de votes » par le parti du président, assurant avoir « recueilli des preuves-vidéos, photos », selon Manuel Crespo, un délégué de l’opposition. La JCE a indiqué qu’elle n’avait reçu aucune plainte officielle concernant l’achat de votes.

Environ 70 % des Dominicains approuvent la gestion de M. Abinader et notamment sa politique de fermeté à l’égard d’Haïti.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2020, il a multiplié les déclarations, musclées et les opérations anti-immigration et expulsions ? Il a fait construire un mur sur une partie de la frontière avec Haïti.

« Le président Abinader a relevé le pays. Il doit mettre en place des lois plus strictes pour les migrants. Lorsque, nous (les migrants dominicains) allons à Porto Rico ou aux États-Unis dans un canot pneumatique, ils nous renvoient. Ce pays (République dominicaine) est libre et souverain. (On veut) Zéro Haïtien dans ce pays », clame Pedrito Nunez, un militant également présent au QG de campagne.

« C’était prévu (la victoire) et j’en suis très heureuse », se réjouit Mary Pimente, 44 ans. « Là où j’habite, je vois passer un camion (d’expulsion) de migrants tous les jours ».

M. Abinader se targuait aussi de résultats économiques positifs, évoquant une croissance « élevée », une inflation « dans la fourchette » et un faible taux de chômage. La Banque mondiale prévoit une hausse de 5 % du PIB d’ici la fin de l’année, tout comme le FMI, qui souligne le « potentiel » du pays à « devenir une économie avancée » dans les prochaines décennies.

M. Fernandez a cependant dénoncé une manipulation des chiffres, soulignant que le panier alimentaire de base a augmenté de 3,56 % en 2023 par rapport à 2022.