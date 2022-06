Haïti

Pékin demande à l’ONU d’« intensifier ses efforts de médiation politique »

(Nations unies) La Chine a réclamé jeudi à l’ONU d’« intensifier ses efforts de médiation politique » en Haïti, pays sans président depuis près d’un an, sans Parlement depuis deux ans et demi et doté d’un secteur judiciaire presque paralysé.