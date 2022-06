Haïti

Port-au-Prince s’enfonce dans l’insécurité

(Port-au-Prince et Tabarre, Haïti) L’emprise des gangs sur Haïti s’accroît. Depuis la fin d’avril, les affrontements entre clans rivaux sont vifs dans les communes de Croix-des-Bouquets, de Tabarre et de Cité Soleil, en zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les Nations unies, selon qui 75 personnes ont été tuées et 68 blessées en une douzaine de jours, se disent « vivement préoccupées par la rapide détérioration de la situation ».