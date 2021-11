Caraïbes

Violences en Guadeloupe

Un couvre-feu imposé

(Pointe-à-Pitre) Routes et accès au CHU bloqués, mais aussi immeubles et véhicules incendiés, et écoles fermées : l’État a riposté vendredi à la dégradation de la situation en Guadeloupe, qui a pour origine la mobilisation anti-passeport sanitaire, en instaurant un couvre-feu entre 18 h et 5 h avec effet immédiat.