(Fort-de-France) Le gouvernement français a annoncé vendredi le report au 31 décembre de l’obligation vaccinale contre la COVID-19 des soignants dans les Antilles françaises, à l’origine d’une crise sociale inédite et émaillée de violences depuis plusieurs jours.

La Guadeloupe et, depuis lundi, la Martinique, deux îles françaises des Caraïbes frappées par une pauvreté et un taux de chômage importants, sont secouées par une contestation du vaccin anti-COVID-19 obligatoire pour les soignants et les pompiers. A ce mouvement se mêlent des revendications sociales, liées au coût de la vie et à la hausse du prix des carburants.

Dans une nouvelle tentative d’apaisement, les ministres français des Outre-mer Sébastien Lecornu et de la Santé Olivier Véran on annoncé vendredi « un délai supplémentaire pour finaliser la mise en œuvre effective de l’obligation vaccinale aux Antilles », dans un communiqué commun.

Cette annonce survient après plusieurs jours de violences marquées par des barricades, pillages de magasins, incendies, vol d’armes et de munitions dans une station de garde-côtes de la Douane à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et tirs sur les forces de l’ordre et des journalistes, à Fort-de-France, en Martinique, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon un nouveau bilan de la police communiqué à l’AFP vendredi, dix policiers ont été blessés, dont cinq par balles et cinq autres par des projectiles.

Quatre journalistes français, dont un photographe de l’AFP, ont par ailleurs essuyé trois tirs de la part d’hommes circulant en moto dans une rue déserte de Fort-de-France, alors qu’ils étaient en train de filmer et de prendre des photos à bonne distance d’un barrage en feu.

Les premières enquêtes ouvertes à la suite des violences de la nuit de mardi à mercredi aboutissent à la présentation de trois suspects vendredi au parquet de Fort-de-France en comparution immédiate.

« Ces actes d’une extrême gravité appellent une condamnation unanime et sans aucune ambiguïté », a réagi dans la matinée le premier ministre français Jean Castex.

Au moins dix personnes ont été interpellées en lien avec ces violences, a appris l’AFP auprès de l’entourage du ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmnin, qui leur a apporté son soutien.

Le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a annoncé « près de 150 interpellations depuis le début de cette situation en Guadeloupe et en Martinique ».

Sortir de l’impasse

Les autorités françaises ont entamé des discussions avec des syndicats et des élus locaux depuis quelques jours pour tenter de sortir de l’impasse.

En Guadeloupe, les élus ont notamment demandé la venue sur place « dans un délai assez court » du ministre des Outre-mer, et l’ouverture d’un débat sur une éventuelle évolution du statut de la Guadeloupe.

Selon le ministère, M. Lecornu se rendra « prochainement sur place », mais un tel déplacement « ne doit pas s’organiser sous la pression et doit s’inscrire dans le cadre d’engagements précis et partagés ».

La situation économique et sociale en Guadeloupe et la Martinique est bien plus délicate qu’en métropole.

Ainsi, en Guadeloupe, 34,5 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté national, avec un fort taux de chômage (19 %), selon les données de l’Institut national de la statistique (Insee).

La Martinique est certes la région d’outre-mer la moins touchée par le chômage (12,4 % en 2020) et la pauvreté, mais celle-ci y est également « très présente » : « le taux de pauvreté est de 29,8 % en 2018, soit près de deux fois plus qu’au niveau national », avec des inégalités de niveaux de vie plus grandes qu’en France métropolitaine, selon l’institut.

Par ailleurs, l’opposition aux vaccins reflète, selon des sociologues, la défiance de la population envers les autorités depuis le « scandale du chlordécone ».

Considéré comme perturbateur endocrinien et cancérogène probable, ce pesticide interdit en France en 1990 est resté autorisé dans les champs de bananes de Martinique et de Guadeloupe par dérogation ministérielle jusqu’en 1993, provoquant une pollution importante et durable.

Mais depuis que la Guadeloupe a été frappée de plein fouet l’été dernier par la pandémie, le taux de vaccination a progressé.

Il atteint désormais près de 90 % chez les soignants et approche 50 % dans la population générale – loin toutefois des plus de 75 % de vaccinés en métropole.