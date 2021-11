Caraïbes

Cuba

L’opposition dénonce la répression et veut manifester jusqu’au 27 novembre

(La Havane) L’opposition cubaine a dénoncé mardi que l’arrestation de plus de 100 personnes et l’immobilisation chez eux d’une centaine d’activistes ont empêché la manifestation prévue lundi, et a annoncé de nouvelles actions jusqu’au 27.