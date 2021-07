(Port-Au-Prince) La tempête tropicale Elsa a frappé samedi les côtes sud d’Haïti et de la République dominicaine, abattant des arbres et soufflant des toits alors qu’elle traversait les Caraïbes, tuant au moins trois personnes.

Associated Press

L’épicentre de la tempête était à environ 225 kilomètres à l’est de Kingston, en Jamaïque, et filait vers l’ouest-nord-ouest à 37 km/h.

Il y avait des vents maximums soutenus de 110 km/h alors que la tempête tropicale, qui était un ouragan de catégorie 1 plus tôt samedi, s’est affaiblie dans son approche d’Hispaniola et de Cuba, selon le National Hurricane Center de Miami.

IMAGE FOURNIE PAR LE CENTRE NATIONAL DES OURAGANS Elsa s’approchant d’Haïti et de la République dominicaine

La tempête devrait ensuite frapper Cuba sur un chemin qui la mènerait à la Floride, certains modèles montrent qu’elle tournerait dans le golfe ou le long de la côte atlantique.

Une veille de tempête tropicale était en vigueur pour les Keys de la Floride, de Craig Key vers l’ouest jusqu’à Dry Tortugas.

Pendant ce temps, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans 15 comtés de Floride, y compris dans le comté de Miami-Dade, où l’immeuble en copropriété s’est effondré la semaine dernière.

Un décès a été signalé à Sainte-Lucie, selon l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe.

Par ailleurs, un garçon de 15 ans et une femme de 75 ans sont morts samedi dans des évènements distincts en République dominicaine après que des murs se soient effondrés sur eux, selon un communiqué du Centre des opérations d’urgence.

Les décès surviennent un jour après qu’Elsa a causé des dégâts étendus dans plusieurs îles des Caraïbes orientales alors qu’elle était un ouragan de catégorie 1, le premier de la saison atlantique.

PHOTO NIGEL BROWNE, REUTERS Un homme regarde un arbre déraciné à St. Michael, à la Barbade, le 2 juillet.

La Barbade est parmi les plus durement touchées, où plus de 1100 personnes ont signalé des maisons endommagées, dont 62 maisons qui se sont complètement effondrées alors que le gouvernement a promis de trouver et de financer des logements temporaires pour éviter de regrouper les personnes dans des abris en raison de la pandémie.