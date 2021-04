Le pays de 11,2 millions d’habitants était parvenu à un contrôle de la pandémie sur son territoire, avec quelques dizaines de cas par jour, mais depuis le début de l’année les chiffres repartent à la hausse, avec des records quotidiens de plus de 1000 cas au cours de la semaine dernière.

(La Havane) Une application plus stricte des sanctions et une campagne pour inciter la population à être plus vigilante : Cuba a décidé d’appliquer de nouvelles mesures pour lutter contre la hausse de cas de coronavirus, avec des chiffres records ces derniers jours.

Agence France-Presse

« La direction du pays a annoncé un renforcement des mesures destinées au contrôle de la situation épidémiologique actuelle, avec des actions de promotion et d’éducation à la santé et des décisions concrètes à adopter par les organismes et le système national de Santé », selon le quotidien Tribuna de La Habana.

Les patrouilles de police seront plus nombreuses pour garantir l’isolement des quartiers en quarantaine et l’application d’amendes à ceux qui ne portent pas le masque ou ne respectent pas les mesures d’isolement.

Le pays de 11,2 millions d’habitants était parvenu à un contrôle de la pandémie sur son territoire, avec quelques dizaines de cas par jour, mais depuis le début de l’année les chiffres repartent à la hausse, avec des records quotidiens de plus de 1000 cas au cours de la semaine dernière.

« Depuis la dernière semaine de janvier, l’épidémie a évolué avec plus de 5000 cas confirmés par semaine, ce qui a augmenté la transmission dans des régions (de Cuba) où la maladie avait été contrôlée », a indiqué le ministre de la Santé José Angel Miranda.

La majorité des cas sont à La Havane, où vivent 2,1 millions d’habitants et pour laquelle de nouvelles mesures, plus strictes encore concernant le déplacement de personnes, seront annoncées jeudi, selon les autorités. La capitale est déjà sous couvre-feu à partir de 21 h depuis janvier.

« Il faut augmenter le contrôle dans les quartiers (de La Havane), nous sommes en guerre contre le coronavirus donc nous devons prendre des décisions de guerre », a affirmé le président du Conseil de défense de la ville, Luis Antonio Torres Iribar.

Dans la province de Matanzas (Ouest), où se trouve la station balnéaire de Varadero, les autorités locales ont annoncé dès mercredi la suspension du transport public et le confinement de la population n’effectuant pas d’activité essentielle.

Cuba a rapporté mercredi 961 nouveaux cas, pour un total de 82 601 cas dont 442 décès, des chiffres qui restent toutefois très bas par rapport au reste du continent américain.