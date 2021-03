Caraïbes

Haïti

L’évasion de prison meurtrière permise par la complicité et le manque de gardiens

(Port-au-Prince) L’évasion de plus de 400 détenus en Haïti fin février a été possible en raison d’un cruel manque de surveillants et par la complicité de certains, dénonce mercredi une organisation de défense des droits de la personne dans son enquête sur l’incident durant lequel au moins 25 personnes ont été tuées.