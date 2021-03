La plus grande île privée à vendre aux Bahamas sera mise aux enchères le 26 mars par Concierge Auctions.

Agence France-Presse

L'île non développée de 730 acres, connue sous le nom de St. Andrews ou Little Ragged Island, est l'île privée la plus au sud et la plus grande des Bahamas. Elle comprend des plages de sable blanc d'où il possible d'observer les flamants roses.