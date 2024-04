Avec ce tir, Kim Jong-un a affirmé que le Nord avait désormais « obtenu des missiles stratégiques à combustible solide, à ogive manœuvrable et à capacité nucléaire ».

PHOTO FOURNIE PAR KCNA, VIA REUTERS

(Séoul) Le dernier test d’armement de la Corée du Nord concernait un missile hypersonique de moyenne à longue portée, a indiqué mercredi l’agence nord-coréenne KCNA, ajoutant que le dirigeant Kim Jong-un était présent lors du lancement.

Agence France-Presse

« Un nouveau lancement d’essai de missile hypersonique à moyenne et longue portée, doté d’une valeur stratégique, a été réalisé avec succès », a déclaré l’agence d’État un jour après le test.

Avec ce tir, Kim Jong-un a affirmé que le Nord avait désormais « obtenu des missiles stratégiques à combustible solide, à ogive manœuvrable et à capacité nucléaire ».

L’armée sud-coréenne a précisé que le missile, lancé tôt mardi, a parcouru environ 600 kilomètres avant de s’abîmer dans les eaux situées entre la Corée du Sud et le Japon. Il aurait parcouru environ 1000 kilomètres, selon KCNA.

Le dernier lancement de Pyongyang, celui d’un missile Hwasong-16, intervient moins de deux semaines après que les médias d’État de Pyongyang ont annoncé que Kim Jong-un avait supervisé un essai réussi d’un moteur à combustible solide pour un « nouveau type de missile hypersonique de portée intermédiaire ».

La Corée du Nord cherche depuis longtemps à maîtriser des technologies hypersoniques et à combustible solide plus avancées, afin de rendre ses missiles plus aptes à neutraliser les systèmes de défense antimissile de la Corée du Sud et des États-Unis ainsi qu’à menacer les bases militaires régionales américaines.

Les missiles hypersoniques se déplacent à une vitesse d’au moins Mach 5, soit plus de 6000 km/h. Ils sont capables de manœuvrer en plein vol, ce qui les rend plus difficiles à suivre et intercepter.

Selon le modèle, ils peuvent porter des ogives conventionnelles ou nucléaires.

Avec les missiles à combustible solide, il n’est pas nécessaire de faire le plein de combustible avant le lancement, ce qui rend leur déploiement plus rapide, et complexifie par conséquent leur identification et leur destruction par l’adversaire.

Plus tard dans la journée, le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré avoir mené un exercice aérien conjoint avec Washington et Tokyo, impliquant un bombardier B-52H à capacité nucléaire et des avions de chasse F-15K près de la péninsule coréenne.