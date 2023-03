(New Delhi) Le premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue indien Narendra Modi se sont engagés vendredi à renforcer leurs liens en matière de défense à l’issue d’une rencontre diplomatique.

Agence France-Presse

L’Australie et l’Inde, avec les États-Unis et le Japon, font partie du « Quad » (Quadrilateral security dialogue), une alliance stratégique informelle initiée en 2007 puis relancée en 2017 pour contrer l’influence militaire et économique de la Chine dans la région indopacifique.

Au cours de sa visite de quatre jours, M. Albanese a annoncé, à bord de l’INS Vikrant, le premier porte-avions de fabrication indienne, de nouveaux exercices militaires conjoints entre l’Inde et l’Australie.

« La coopération en matière de sécurité est un pilier important du partenariat stratégique global entre l’Inde et l’Australie », a déclaré vendredi M. Modi à la presse à l’issue d’une réunion avec son homologue australien.

Le premier ministre australien a déclaré que des progrès « significatifs » et « ambitieux » avaient été réalisés avec l’Inde en matière de défense.

« Nous avons discuté de l’environnement sécuritaire mondial de plus en plus incertain et nous nous sommes engagés à renforcer le partenariat de défense et de sécurité entre l’Australie et l’Inde », a précisé M. Albanese.

La réunion de vendredi s’est tenue au lendemain de l’ouverture du quatrième test de cricket dans l’État de naissance de M. Modi, le Gujarat, auquel ont assisté les deux dirigeants.

M. Albanese quittera New Delhi dans la matinée de samedi et accueillera en Australie son homologue indien en mai, à l’occasion de la prochaine réunion du « Quad ».