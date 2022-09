(Kaboul) Le régime taliban a dit « examiner » mercredi une vidéo diffusée sur les médias sociaux qui semble montrer leurs combattants exécutant sommairement des insurgés afghans après leur capture.

Agence France-Presse

Le Front national de résistance (FNR), un groupe opérant dirigé par Ahmad Massoud, le fils du légendaire commandant Ahmad Shah Massoud, a indiqué que la vidéo montrait l’exécution de certains de ses combattants et a accusé les talibans de « crimes de guerre ».

La vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, montre deux groupes d’hommes accroupis sur une colline, les mains attachées dans le dos, avant d’être abattus avec des fusils automatiques par des combattants talibans. On peut entendre les combattants crier « Allah Akbar » (Dieu est le plus grand), et un homme dire « Arrêtez, arrêtez » une fois que les captifs se sont affaissés, apparemment morts.

Une analyse du clip par le logiciel de vérification vidéo de l’AFP a montré que les premières versions de la séquence semblaient avoir été mises en ligne au cours des dernières 24 heures. « Nous examinons la question pour savoir exactement quand ces vidéos ont été filmées et pour savoir si elles sont anciennes », a déclaré à l’AFP le porte-parole adjoint du gouvernement, Bilal Karimi.

« Mais jusqu’à présent, nous ne savons absolument pas dans quel lieu, ni à quel moment ces vidéos ont été tournées et qui sont les personnes qui y figurent », a-t-il ajouté.

La vidéo est devenue virale au lendemain de l’annonce par les talibans que leurs forces avaient tué au moins 40 combattants du FNR dans la vallée du Panchir, à 80 km au nord de Kaboul.

Le FNR a indiqué que les personnes exécutées dans la vidéo avait été capturées lors d’affrontements dans la vallée.

« Les talibans criminels […] ont à nouveau commis un crime de guerre en abattant huit membres du FNR », a déclaré sur Twitter le porte-parole du groupe insurgé, Sibghatullah Ahmadi.

Le rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l’Homme en Afghanistan, Richard Bennett, s’est dit mercredi soir « profondément préoccupé » par les dernières informations « d’exécutions sommaires extrajudiciaires au Panchir ». « J’appelle à une enquête immédiate et approfondie et à ce que leurs auteurs répondent de leurs actes », a tweeté M. Bennett.

Le FNR, a été le dernier groupe à résister à la prise de contrôle du pays par les talibans, avant de voir son bastion du Panchir tomber en leurs mains en septembre 2021. En mai, le FNR a annoncé avoir lancé une large offensive contre les talibans dans le nord du pays, et des affrontements localisés opposent depuis les deux camps.

La vallée avait été rendue célèbre à la fin des années 1980 par Ahmad Shah Massoud, avant qu’il soit assassiné par Al-Qaïda en 2001.