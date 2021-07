Asie et Océanie

Incendie majeur au Bangladesh

Le propriétaire de l’usine accusé d’homicide

(Dacca) Le propriétaire d’une usine d’alimentation au Bangladesh, dont l’incendie aura duré plus de 24 heures et tué 52 personnes, a été arrêté pour homicide, et pourrait également être poursuivi pour emploi illégal d’enfants.