Asie et Océanie

Inde

Le cyclone Yaas frappe les côtes orientales, quatre morts

(Digha) Le cyclone Yaas, le deuxième à frapper l’Inde en moins de deux semaines, balayait mercredi les côtes orientales de ce pays qui doit déjà faire face à une terrible épidémie de COVID-19, provoquant la mort d’au moins quatre personnes et l’évacuation de plus d’un million et demi d’autres.