Asie et Océanie

Inde

Au moins six morts à l’approche du cyclone Tauktae

(Ahmedabad) Au moins six personnes ont été tuées par des pluies torrentielles et des vents violents en Inde, où se prépare l’évacuation de dizaines de milliers de personnes à cause de l’arrivée d’un puissant cyclone, ont annoncé dimanche les autorités.