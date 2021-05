Une coalition qui représente des groupes comme les Ouïghours, les Tibétains et les résidants de Hong Kong, parmi plusieurs, a publié une déclaration officielle lundi pour demander un boycottage complet des Jeux d’hiver de Pékin.

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS

Une coalition réunissant des minorités qui se disent victimes de violations des droits de la personne en Chine réclame un boycottage complet des Jeux olympiques d’hiver de 2022, à Pékin, une initiative qui pourrait bien accentuer la pression sur le Comité international olympique, les athlètes, les commanditaires et les fédérations sportives.

Stephen Wade

Associated Press

Au passage, la coalition rejette des mesures moins sévères qui avaient été avancées, comme des « boycottages diplomatiques » et d’autres pourparlers avec le CIO ou la Chine.

Dans une entrevue accordée à l’Associated Press, Lhadon Tethong, du Tibet Action Institute, a affirmé que le temps des discussions avec le CIO était révolu et que le CIO et la communauté internationale ne pouvaient plus faire comme si de rien n’était.

Les Jeux d’hiver de Pékin doivent se mettre en marche le 4 février 2022, soit seulement six mois après la conclusion des Jeux d’été de Tokyo.

Des groupes de défense ont tenu plusieurs rencontres avec le CIO pendant la dernière année, lors desquelles ils ont demandé que l’organisation des Jeux soit retirée à la Chine. Zumretay Arkin, du Congrès mondial des Ouïghours, a été l’une des personnes clés lors de ces pourparlers.

Tethong avait été détenue et déportée de la Chine en 2007 — un an avant la tenue des Jeux olympiques d’été de Pékin — pour avoir mené une campagne en faveur du Tibet.

« La situation dans laquelle nous sommes en ce moment est assurément pire que ce qu’elle était à l’époque », a affirmé Tethong, notant au passage que le CIO avait déclaré que les Jeux de 2008 allaient améliorer la situation relative aux droits de la personne en Chine.

« Si les Jeux vont de l’avant, ça signifie que Pékin obtiendra une approbation internationale pour ce qu’elle fait », a-t-elle ajouté.

La demande de boycottage survient à la veille d’une audience conjointe au Congrès américain qui doit porter sur les Jeux olympiques de Pékin et le bilan de la Chine en matière des droits de la personne.

Elle survient aussi quelques jours après que les comités olympique et paralympique des États-Unis eurent déclaré que les boycottages sont inefficaces et ne font que causer du tort aux athlètes.