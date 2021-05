Asie et Océanie

La croissance de la population ralentit en Chine, l’Inde se rapproche

(Pékin) De plus en plus de retraités par rapport aux actifs : la population de la Chine a connu ces 10 dernières années sa plus faible croissance depuis des décennies, au point de devoir prochainement se faire rattraper par le voisin indien.