PHOTO CHIANG YING-YING, AP

Dans une manœuvre présageant de la nouvelle position américaine envers Taïwan, l’administration Biden avait le mois dernier laissé son ambassadeur aux Îles Palaos accompagner le président de cet archipel du Pacifique lors d’une visite à Taïwan. Les Îles Palaos figurent parmi les quelques pays qui continuent de reconnaître Taipei et non Pékin. On voit ci-haut l’ambassadeur John Hennessey-Niland lors d’une cérémonie durant cette visite.