COVID-19

Frapper vite et fort, ou comment l’Océanie a vaincu son hiver

Y a-t-il de l’espoir, alors qu’on en est à plus de 1 million de morts dans le monde ? L’État de Victoria, où se trouve Melbourne, en Australie, recensait 670 nouveaux cas quotidiens il y a un mois. On n’en compte plus qu’une dizaine par jour, au terme d’un confinement extrêmement restrictif.