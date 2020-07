La moitié des habitants des bidonvilles de Bombay auraient eu le coronavirus

(New Delhi) Plus de la moitié des habitants des bidonvilles de Bombay, dans l’ouest de l’Inde, semblent avoir eu le coronavirus, selon une étude commandée par la ville et diffusée mardi, qui vient jeter le doute sur les chiffres officiels de contaminations dans le pays.