Nouveaux heurts à Hong Kong

La mégapole, qui traverse sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997 par Londres, a déjà vécu deux mois de manifestations de plus en plus souvent suivies d'affrontements entre de petits groupes radicaux et les forces de l'ordre.

Dimanche soir, les incidents les plus sérieux ont eu lieu dans le quartier de Causeway Bay, fameux pour ses boutiques de luxe : des milliers de protestataires ont occupé des routes et installé des barricades. La police anti-émeutes a par ailleurs brièvement usé de gaz lacrymogènes pour disperser la foule dans le quartier cossu de Sheung Wan sur l'île principale de Hong Kong.