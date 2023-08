Équateur

4000 soldats dans une prison après l’assassinat d’un candidat à la présidence

(Guayaquil) Des milliers de soldats et policiers ont participé samedi au transfert, dans une nouvelle prison de haute sécurité, du chef du plus puissant gang d’Équateur, accusé d’avoir menacé de mort Fernando Villavicencio, candidat à la présidentielle abattu trois jours plus tôt, selon les autorités.