L’Irlande du Nord marque le 25e anniversaire de l’attentat d’Omagh

(Omagh) Familles des victimes, survivants et responsables politiques se sont réunis dimanche pour marquer le 25e anniversaire de l’attentat à la bombe d’Omagh, le plus meurtrier du conflit nord-irlandais, dans un contexte de tensions sécuritaires et politiques dans la province britannique.