Frontière entre Colombie et Équateur

Un peuple autochtone victime de trafics et de violence

(Bogotá) Le peuple indigène Awa est victime de meurtres, de déplacements forcés et de recrutements de mineurs par des trafiquants de drogue et des guérilleros à la frontière entre la Colombie et l’Équateur, ont dénoncé mardi les bureaux des médiateurs des deux pays.