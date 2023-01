(Lima) La présidente péruvienne, Dina Boluarte, a exhorté, dimanche soir lors d’un message télévisé à la Nation, le Parlement à approuver des élections anticipées pour octobre 2023 et ainsi tenter de sortir de la crise politique et des troubles ayant fait 48 morts depuis décembre.

Agence France-Presse

« Mesdames et Messieurs du Parlement, vous devez comprendre votre responsabilité historique. Demain [lundi] vous avez l’occasion de gagner la confiance du pays en répondant à cette demande tant attendue du peuple péruvien », a déclaré la présidente alors que Parlement a désapprouvé samedi matin un projet de loi allant dans ce sens.

« Votez pour le Pérou en faveur du pays en avançant les élections à 2023 et disons à tout le Pérou avec la plus grande responsabilité que nous partons tous », a-t-elle ajouté.

Elle a indiqué que si le Parlement refusait de voter l’avancement des élections, elle présenterait une réforme constitutionnelle visant à organiser les élections avec un premier tour en octobre de cette année et un second tour en décembre.

Mme Boluarte s’est adressée au pays quelques heures avant que le Parlement ne débatte à nouveau du projet de loi repoussé samedi par 65 voix contre 45 et qui visait à avancer les élections à octobre.

Samedi, un manifestant est décédé lors des protestations demandant la démission de Mme Boluarte et des élections dans les plus brefs délais. Ce premier mort à Lima a porté à 48 le nombre de décès depuis le début des troubles.

Ceux-ci ont débuté le 7 décembre après la destitution et l’arrestation du président de gauche Pedro Castillo, accusé d’avoir tenté un coup d’État en voulant dissoudre le Parlement qui s’apprêtait à le chasser du pouvoir.

La crise est aussi le reflet de l’énorme fossé entre la capitale et les provinces pauvres qui soutenaient le président Castillo, d’origine amérindienne, et voyaient son élection comme une revanche sur ce qu’ils ressentent comme le mépris de Lima.

Le pouvoir politique ne parvient pas à trouver une réponse aux demandes de la population, en particulier de la population rurale de la région andine méridionale à majorité indigène, historiquement négligée, qui espérait voir leurs conditions de vie s’améliorer avec l’arrivée de Castillo à la présidence (2021-2022).