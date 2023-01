(Brasilia) Les autorités brésiliennes ont renforcé la sécurité et bouclé mercredi l’accès aux lieux de pouvoir à Brasilia suite à un appel à de nouvelles manifestations de bolsonaristes, trois jours après le saccage de bâtiments institutionnels dans la capitale.

Agence France-Presse

Des messages de bolsonaristes sur les réseaux sociaux appellent à manifester mercredi soir dans plusieurs grandes villes brésiliennes, dont Brasilia, « pour reprendre le pouvoir ».

Le vice-ministre de la Justice, Ricardo Capelli, a annoncé en conférence de presse que la zone de l’Esplanade des ministères, grand espace vert qui entoure les bâtiments gouvernementaux et le Congrès, serait fermée à la circulation des véhicules, et que « des barrières et des barrages filtrants avec fouille » avaient été dressés pour les piétons.

« Tous les effectifs ont été mobilisés […] Il n’y a pas la moindre possibilité de voir se reproduire dans la capitale les évènements inacceptables du 8 janvier », a-t-il déclaré.

M. Capelli a été nommé dimanche soir par le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva pour reprendre en main le commandement de la sécurité à Brasilia après l’effarant remake brésilien de l’invasion du Capitole à Washington deux ans plus tôt.

De hordes de partisans de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro refusant sa défaite électorale face à Lula fin octobre ont semé le chaos dans la capitale, envahissant le Palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès, et détruisant tout sur leur passage, y compris des œuvres d’art.

Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et les autorités mènent à présent l’enquête pour identifier ceux qui ont financé et organisé ces troubles.

« C’est un groupe de fous furieux qui n’ont pas encore compris que l’élection est terminée », a déclaré mercredi le président Lula, lors d’une réunion au Palais présidentiel avec des représentants du Congrès, dont le président de la Chambre des députés, Arthur Lira.