Équateur

Les manifestants maintiennent la pression pour une dixième journée consécutive

(Quito) Des milliers de manifestants maintiennent jeudi la pression sur le gouvernement à Quito, après dix jours consécutifs de manifestations qui ont fait deux morts et des dizaines de blessés dans un bras de fer toujours plus tendu entre le gouvernement et les protestataires.