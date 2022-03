Le Michoacán et l’État voisin du Guanajuato sont deux des États du Mexique les plus ravagés par la violence, en raison de guerres de territoire entre bandes rivales impliquées dans le trafic de drogue et d’autres activités illégales comme le commerce de carburant volé.

(Mexico) Au moins 20 personnes ont été tuées dimanche soir au Mexique lors d’une fusillade dans l’État du Michoacán, un « massacre » dénoncé lundi par le président de la République qui l’attribue à la rivalité entre groupes criminels se disputant cet État du centre du pays.

Agence France-Presse

Une victime est décédée lors de son transfert vers un centre de soin, « ce qui porte à 20 le nombre de personnes mortes lors de cette agression », a indiqué le parquet de l’État du Michoacán, un État pris comme bien d’autres dans la guerre entre groupes rivaux du narcotrafic.

« Les corps de 19 personnes sans vie (16 hommes et trois femmes) portant des marques de balles ont été trouvés » dans la ville de Las Tinajas, avait auparavant indiqué un communiqué des services du procureur général de la République, publié dans la nuit de dimanche à lundi.

Plusieurs autres personnes ont été blessées et transférées à l’hôpital, précise le texte.

« Cela a été un massacre d’un groupe contre l’autre », a déclaré le président de la République Andres Manuel Lopez Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne.

Selon les autorités, les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux de la tuerie vers 22 h 30 (00 h 30 HAE lundi), à la suite d’informations sur une attaque contre une salle utilisée pour accueillir des paris illégaux autour de combats de coqs.

Les autorités fédérales travaillent « dans le but d’arrêter les responsables de ces actes violents », a déclaré sur Twitter le bureau du secrétaire à la Sécurité publique du Michoacán.

Les autorités n’ont donné aucune explication sur les causes de la fusillade.

Le Michoacán et l’État voisin du Guanajuato sont deux des États du Mexique les plus ravagés par la violence, en raison de guerres de territoire entre bandes rivales impliquées dans le trafic de drogue et d’autres activités illégales comme le commerce de carburant volé.

Le Michoacán est également la plus grande région productrice d’avocats au monde et les menaces proférées le mois dernier à l’encontre d’un inspecteur américain travaillant dans cette région ont entraîné une suspension des exportations mexicaines de ce fruit vers les États-Unis pendant plus d’une semaine.

En février, 10 à 17 personnes y ont été tuées, selon des médias mexicains, dans une attaque aux allures de règlement de comptes entre bandes rivales.

Il s’agissait d’« une possible vengeance entre groupes […] qui dépendent de la même structure criminelle connue comme le Cartel Jalisco Nouvelle Génération », avait alors déclaré le sous-secrétaire à la Sécurité, Ricardo Mejia.

Le gouvernement n’avait pas pu confirmer le nombre de morts après ce massacre en l’absence de corps, mais les profils génétiques d’au moins onze personnes ont été retrouvés sur les lieux.

Selon des chiffres officiels, plus de 340 000 personnes ont été assassinées au Mexique depuis décembre 2006, date à laquelle le gouvernement mexicain a lancé une offensive militaire controversée contre les cartels de la drogue.

La plupart de ces assassinats sont attribués à des règlements de compte entre groupes criminels.

Début mars, neuf personnes ont été tuées dans l’attaque d’une maison d’Altixco, dans le centre du pays qui, selon les autorités, abritait de la drogue.