Droits de l’homme

« Les États-Unis n’ont pas de leçons à donner », assure Cuba

(La Havane) Critiqué par Washington pour des atteintes aux droits de l’homme, le gouvernement cubain réplique en affirmant que « les États-Unis n’ont pas de leçons à donner » et dénonce la « cruauté » de l’embargo, en vigueur depuis 60 ans et « plus fort que jamais ».