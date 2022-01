Panama Papers

Plus de 30 personnes renvoyées devant la justice panaméenne

(Panama) Plus de trente personnes sont renvoyées devant un tribunal pour leur implication présumée dans le scandale de blanchiment et évasion fiscale par des personnalités du monde entier grâce à des avocats panaméens et révélé en 2016 par les « Panama Papers », a annoncé mardi la justice panaméenne.