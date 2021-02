Propagation de la COVID-19

L’Argentine réduit la fréquence des liaisons aériennes

(Buenos Aires) Le gouvernement argentin a imposé aux compagnies aériennes de réduire la fréquence des vols vers et depuis l’Europe, les États-Unis, le Brésil et le Mexique, afin de limiter la propagation de la COVID-19, le pays enregistrant une hausse des décès et des nouveaux cas.