Des migrants découragés rebroussent chemin à la frontière américaine

(Ciudad Juárez) Dans la boue et le froid d’un camp improvisé de Ciudad Juarez, au Mexique, plus d’un millier et demi de migrants attendaient depuis des semaines, voire des mois, de pouvoir aller déposer leur demande d’asile aux États-Unis voisins. Découragés, beaucoup viennent d’abandonner.