Venezuela: des comédiens arrêtés pour une pièce sur des policiers gais

Les comédiens Pedro Wise et Isaias Ovalle avaient été arrêtés, de même que le metteur en scène Leonam Torres et la productrice Johana Villafranca, pour usurpation et port illégal d'uniforme et pour avoir « cherché à ridiculiser » la police, selon un communiqué officiel.

Ils ont été remis en liberté un peu moins de 24 heures après leur arrestation.

La production a annoncé que la pièce, qui était à l'affiche depuis le 19 juillet, serait de nouveau jouée mardi. Mais cette fois les comédiens utiliseront des copies d'uniformes et non les uniformes originaux dont l'utilisation avait motivé les arrestations, a déclaré à la presse leur avocat, Guillermo Aristimuno.

Il a assuré que l'utilisation d'uniformes de la police pour interpréter des policiers gais n'avait « aucun lien avec la politique ni aucun lien avec la communauté LGBT ».