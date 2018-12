Le Venezuela accuse la Guyane d'avoir violé sa souveraineté

Agence France-Presse

Caracas

Le Venezuela a accusé dimanche la Guyane d'avoir violé sa souveraineté et annoncé que la marine militaire vénézuélienne a intercepté et chassé deux navires d'exploration sismique travaillant pour l'entreprise pétrolière et gazière américaine ExxonMobil avec l'autorisation du gouvernement guyanais, dans une zone maritime disputée par les deux pays.