(Antananarivo) Le cyclone tropical Freddy porté mardi par des vents extrêmes et qui n’était plus qu’à une centaine de kilomètres des côtes malgaches dans l’après-midi devait frapper la grande île de l’océan Indien dans la soirée.

Sarah TETAUD Agence France-Presse

Freddy est déjà passé au large de la Réunion et de Maurice mais n’a pas été aussi dévastateur que redouté, l’œil du cyclone n’ayant jusqu’ici pas touché terre. Il devrait atterrir sur la côte est de Madagasca, dans la région de Mananjary à environ 500 km de la capitale Antananarivo, selon Météo-France.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre « des vents dévastateurs et un état de mer très dangereux » avec des effets ressentis jusqu’à 300 km du centre. Plus de 2,3 millions d’habitants sur les 28 millions que compte le pays parmi les plus pauvres du monde risquent d’être affectés, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

À Mananjary, les rues et plages sont désertes, seuls quelques zébus errent encore, selon des habitants joints au téléphone par l’AFP. Le niveau de la mer est dangereusement élevé et de grosses bourrasques font trembler les palmiers.

La ville côtière de 25 000 habitants avait déjà été largement détruite l’an dernier par le cyclone Batsirai, qui a tué plus de 135 personnes.

Toute la matinée, des travailleurs humanitaires ont fait des rondes : « Ne surtout pas sortir à la première accalmie. Mais attendre les annonces et sirènes du BNGRC (Bureau national de gestion des risques) qui donneront l’autorisation de sortir des abris ».

Sous la pluie, des mères de famille tirant leur petits, marmites et nattes sous le bras, ont rejoint les écoles et églises réquisitionnées en centres d’hébergement d’urgence.

Des hommes ont défait pièce par pièce leur maison et emporté ce qu’ils pouvaient sous le bras : « Nous mettons le matériel en lieu sûr et reconstruirons la maison après le cyclone », raconte l’un d’eux. Ailleurs, des sacs de sable ont été posés sur les habitations pour lester les toits.

À Antananarivo, l’aéroport reste ouvert mais les vols vers l’est ont été annulés.

« Aucun décès »

De nombreuses tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l’océan Indien entre novembre et avril.

Quelque 35 sites d’hébergement ont été ouverts à Mananjary et « des gens qui ont de grandes maisons » solides accueillent leurs voisins, selon la porte-parole de la Croix-Rouge sur place, Mialy Caren Ramanantoanina.

Freddy est passé dans la nuit de lundi à mardi au large de la Réunion, qui a « échappé aux conditions les plus dégradées », le cyclone étant resté à 190 km du nord de l’île française, selon les météorologues.

L’île a été touchée par des vents forts et la mer y est devenue dangereuse avec des vagues atteignant huit mètres de haut, mais « aucun décès ou blessé n’est à déplorer », selon la préfecture qui doit encore dresser le bilan matériel.

Les intempéries ont privé d’électricité 9000 foyers mardi et ont entraîné des coupures d’eau.

Le cyclone avait auparavant balayé Maurice lundi, restant là aussi à 120 km au nord des côtes mais provoquant des bourrasques sur l’archipel où aéroport, commerces, banques et stations essence ont été fermés.

Madagascar a déjà été frappée par une puissante tempête tropicale en janvier. Des pluies diluviennes avaient entraîné des inondations et tué au moins 33 personnes.

Après avoir traversé Madagascar, Freddy devrait ressortir par le canal du Mozambique et s’abattre sur le Mozambique vendredi au stade de tempête tropicale sévère avec des vents atteignant 120 km/h et de fortes pluies, selon les prévisions.