(Nairobi) Un camion du Programme alimentaire mondial (PAM) a été touché par des projections et son conducteur légèrement blessé, après une frappe de drone dans la région en guerre du Tigré en Éthiopie, a indiqué lundi l’agence de l’ONU

Agence France-Presse

Selon le PAM, l’incident s’est produit dimanche matin dans le nord-ouest du Tigré alors que deux camions livraient de l’aide aux familles déplacées par le conflit qui dure depuis près de deux ans.

Le PAM a appelé « toutes les parties à respecter et à adhérer aux lois humanitaires internationales et à s’engager à protéger les travailleurs humanitaires, les locaux et les biens ».

Les autorités d’Addis-Abeba n’ont pas directement réagi à la déclaration du PAM mais ont accusé les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui combat des forces progouvernementales depuis novembre 2020, d’utiliser des « véhicules de livraison d’aide humanitaire pour la guerre ».

Ce conflit a déclenché une crise humanitaire majeure dans le nord de l’Éthiopie.