Élections législatives

L’Angola vote lors d’un scrutin qui s’annonce serré

(Luanda) Les Angolais ont voté mercredi lors d’élections législatives qui décideront du prochain président, un scrutin annoncé comme le plus serré de l’histoire du pays, entre le parti au pouvoir depuis l’indépendance et une opposition qui promet d’enrayer pauvreté et corruption.