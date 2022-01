(Kampala) Les écoles ougandaises ont rouvert aux élèves lundi, mettant fin à la plus longue interruption scolaire causée par la pandémie de COVID-19 au monde.

Rodney Muhumuza Associated Press

La réouverture a provoqué des embouteillages dans certains quartiers de la capitale, Kampala, et des élèves pouvaient être vus portant leurs matelas dans les rues, un phénomène de retour à l’internat sans précédent depuis près de deux ans.

Les écoles ougandaises sont totalement ou partiellement fermées depuis plus de 83 semaines, la plus longue perturbation au monde, selon les chiffres de l’agence culturelle des Nations unies. La fermeture a touché plus de 10 millions d’élèves.

Le pays d’Afrique de l’Est de 44 millions d’habitants a fermé ses écoles pour la première fois en mars 2020, peu de temps après la confirmation du premier cas de coronavirus sur le continent africain. Certaines classes ont été rouvertes aux étudiants en février 2021, mais un confinement total a de nouveau été imposé en juin alors que le pays faisait face à sa première forte augmentation.

Pour de nombreux parents, la réouverture était attendue depuis longtemps.

« Inévitablement, nous devons ouvrir les écoles », a déclaré Felix Okot, père d’un enfant de 6 ans. « L’avenir de nos enfants, l’avenir de notre nation, est en jeu. »

Les écoles du pays ne peuvent « attendre éternellement » la fin de la pandémie, a-t-il affirmé.

La fermeture prolongée de l’école s’est avérée controversée dans un pays où les mesures visant à endiguer la propagation du virus ont été ignorées par plusieurs personnes. Le scepticisme vis-à-vis des vaccins, même parmi les travailleurs de la santé, reste un problème, avec des récits croissants de fausses cartes de vaccination vendues dans le centre-ville de Kampala.

De nombreux élèves retournant à l’école n’auraient eu aucune aide pendant le confinement. La plupart des écoles publiques, qui desservent la grande majorité des enfants en Ouganda, n’étaient pas en mesure d’offrir un enseignement virtuel. L’Associated Press a fait état en novembre d’élèves dans une ville reculée de l’Ouganda où les mauvaises herbes poussaient dans les salles de classe et où certains élèves travaillaient comme chercheurs d’or dans des marécages.

Certains critiques ont souligné que le gouvernement du président Yoweri Museveni – un dirigeant autoritaire qui détient le pouvoir depuis 36 ans et dont l’épouse est ministre de l’Éducation – n’a pas fait grand-chose pour soutenir l’apprentissage à domicile. M. Museveni a justifié le confinement en insistant sur le fait que les élèves infectés constituaient un danger pour leurs parents et les autres.

« Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être prédites pour le moment. La participation des élèves est imprévisible, la participation des enseignants est imprévisible », a déclaré Fagil Mandy, ancien inspecteur des écoles du gouvernement qui travaille maintenant comme consultant indépendant. « Je crains davantage que de nombreux enfants ne retournent pas à l’école pour diverses raisons, notamment les frais de scolarité. »

M. Mandy a également noté qu’une éclosion de virus « se propagerait très rapidement » dans les écoles surpeuplées, exhortant les administrateurs scolaires à une surveillance étroite.

Saluant la réouverture des écoles ougandaises, l’organisation Save the Children a prévenu que « la perte d’apprentissage pourrait entraîner des taux d’abandon élevés dans les semaines à venir sans action urgente », y compris ce qu’elle a décrit comme des clubs de rattrapage.

Le groupe d’aide a mis en garde lundi dans un communiqué une vague d’abandons, « car les élèves qui ont pris du retard dans leur apprentissage craignent de n’avoir aucune chance de rattraper ce retard ».

Il reste à voir combien de temps les écoles ougandaises resteront ouvertes, avec une augmentation alarmante des cas de virus ces derniers jours. Au cours de la semaine dernière, les autorités sanitaires ont signalé un taux de positivité quotidien supérieur à 10 %, contre pratiquement zéro en décembre. M. Museveni a mis en garde contre un éventuel nouveau confinement si les unités de soins intensifs atteignaient 50 % d’occupation.

Dans l’espoir d’un retour en douceur à l’école, les autorités ont renoncé à toute exigence de test de dépistage de la COVID-19 pour les élèves. Un programme abrégé a également été approuvé dans le cadre d’un accord visant à faire passer automatiquement tous les élèves dans la classe suivante.

L’Ouganda a reçu un soutien étranger pour la réouverture de ses écoles.

L’agence des Nations unies pour l’enfance et les gouvernements du Royaume-Uni et d’Irlande ont annoncé un soutien financier axé sur la surveillance des virus et la santé mentale des élèves et des enseignants dans 40 000 écoles. Ils ont déclaré que leur soutien était essentiel pour que le système scolaire ougandais reste ouvert.