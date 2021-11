(Khartoum) Le chef de l’armée au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhane, a ordonné jeudi la libération de quatre ministres arrêtés le jour du coup d’État le 25 octobre, sur fond d’efforts internationaux accrus pour remettre sur les rails la transition démocratique.

Agence France-Presse

Ce geste est intervenu quelques heures après l’annonce par l’armée de la formation « imminente » d’un gouvernement, dix jours après la dissolution par le général Burhane du gouvernement, l’arrestation des dirigeants civils et l’établissement d’un état d’urgence.

Depuis, le Soudan, englué dans le marasme politique et économique, est à l’arrêt entre militaires intransigeants et manifestants anti-putsch. Et la communauté internationale a appelé au dialogue et au retour du pouvoir civil.

Jeudi soir, le général Burhane a ordonné la libération de quatre ministres : Hamza Baloul (Information et la Culture), Hachem Hassabarrassoul (Télécommunications), Ali Jeddo (Commerce) et Youssef Adam (Jeunesse et Sports).

Aucune date pour leur libération effective n’a été précisée.

La plupart des ministres avaient été arrêtés le 25 octobre, dont le premier ministre Abdallah Hamdok qui avait été ramené le lendemain à son domicile à Khartoum, où il est assigné depuis à résidence.

La décision de libérer les ministres est intervenue peu après une conversation téléphonique entre le général Burhane et le patron de l’ONU Antonio Guterres qui a exhorté son interlocuteur à libérer les responsables arrêtés et à restaurer d’urgence le gouvernement civil.

Intransigeance

Les États-Unis, qui ont suspendu une partie de leur aide au Soudan après le putsch, ont dit avoir « pris acte » de la libération des ministres, mais réaffirmé en attendre davantage de la part de l’armée, à savoir le retour du gouvernement ainsi que la levée des restrictions d’accès à internet et de l’état d’urgence.

« Nous avons clairement indiqué que nous soutenions les Soudanais qui sont descendus dans la rue manifester pacifiquement afin de réaffirmer leurs aspirations démocratiques », a indiqué le porte-parole du département d’État.

Pour tenter de remettre la transition sur les rails et résoudre la crise, les efforts de médiation internationale se sont intensifiés et plusieurs diplomates étrangers se sont succédé à Khartoum.

Les annonces de « libération sont le résultat d’efforts de médiation. Il a été convenu que les détenus seraient libérés par groupes », a déclaré à l’AFP Tut Gatluak, conseiller du président du Soudan du Sud et chef de la délégation sud-soudanaise de médiation en visite à Khartoum.

« Nous avons appelé à la libération de tous les détenus », a-t-il ajouté.

Des responsables importants restent en détention, y compris le membre du Conseil souverain, Mohammed al-Fekki, le conseiller de M. Hamdok, Yasser Arman, et le ministre pour les Affaires du cabinet Khaled Omar Youssef.

M. Gatluak a fait état de négociations pour former un gouvernement, mais pour le moment les deux camps campent sur leurs positions.

« Burhane n’a aucun problème pour un retour de Hamdok à son poste de premier ministre, mais il ne veut pas un retour à la situation d’avant le 25 octobre », a-t-il dit.

« Hamdok reste en tête de liste pour le diriger, mais seulement s’il accepte. Et Hamdok veut un retour à la situation d’avant le 25 octobre. »

« Gouvernement de technocrates »

Mercredi, le général Burhane a rencontré l’émissaire de l’Union africaine (UA), Olusegun Obasanjo, et affirmé qu’« un gouvernement de technocrates est sur le point d’être mis en place », selon l’agence soudanaise SUNA.

Avant le coup d’État, le Soudan était dirigé par des autorités militaro-civiles de transition, soit un Conseil souverain dirigé par le général Burhane et formé de militaires et de civils, et un gouvernement dirigé par M. Hamdok.

Elles étaient chargées de mener le pays vers des élections et un pouvoir entièrement civil après 30 ans de dictature du général Omar el-Béchir, écarté par l’armée en avril 2019 sous la pression de la rue.

Mais les divisions croissantes entre clans civil et militaire ont fini par avoir raison de leur fragile entente.

Après le coup d’État, les Soudanais sont descendus en masse dans la rue pour dénoncer le pouvoir militaire. Au moins 12 manifestants ont été tués et des centaines blessés dans la répression, selon un comité de médecins prodémocratie.

Des rassemblements ont encore eu lieu jeudi à Khartoum.