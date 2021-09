PHOTO AGENCE ADWA, VIA ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Le « Grand barrage éthiopien de la renaissance », sur le Nil bleu, est censé devenir la plus grande infrastructure hydroélectrique d’Afrique une fois achevé. Il a généré un conflit diplomatique qui dure depuis près de dix ans entre l’Éthiopie et les pays en aval, l’Égypte et le Soudan. Cette photo de l’ouvrage en construction a été prise le 20 juillet 2020.